24 Aralık 2022, Cumartesi
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ANKA3, İnsansız Hayalet Uçuş Sistemi mi olacak?
Dünya, Türkiye’nin ilk İnsansız Savaş Uçağı BAYRAKTAR KIZILELMA'nın ilk uçuşunun şaşkınlığını yaşarken, TUSAŞ da benzer bir müjdeye hazırlanıyor. TUSAŞ'ın üretimini sürdürdüğü ANKA 3 Muharip İnsansız Uçuş Sistemi’nin kuyruksuz tasarımı akla hayalet uçak formatını getirdi. ANKA3 Hayalet İnsansız Savaş Uçağı mı olacak?