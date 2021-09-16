16 Eylül 2021, Perşembe
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ANALİZ – Ertuğrul Fırkateyni neden ve nasıl battı?
Takvim yaprakları 16 Eylül 1890'ı gösterdiğinde Osmanlı İmparatorluğuna ait Ertuğrul Fırkateyni, Japonya açıklarında sulara gömülüyordu. Korkunç kazada 531 Türk denizci şehit olurken 69 denizci de sağ kurtarılmıştı. Peki Ertuğrul Fırkateyni neden Japonya'ya gitmişti ve neden batmıştı? O facianın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anarken araştırma planlama servisimizin hazırladığı analiz haberimiz...