ANALİZ-Altınköprü Katliamı'nın üzerinden 32 yıl geçti

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü Beldesinde 100'den fazla Türkmen, Baas rejimi askerleri tarafından öldürüldüğü katliamın üzerinden 32 yıl geçti. Türkiye sınırına kaçmaya çalışan Türkmenlerin üstüne ateş açıldı. Katliamda can veren her bir soydaşımızı saygıyla anıyoruz.