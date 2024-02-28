Anadolu’nun yöresel kıyafetleri

Yüzyıllar boyu kadim bir giyim kültürüne sahip olan Türk toplumunun bu zenginliğini, hem giyimlerinde hem de aksesuarlarında görmek mümkün. A Haber muhabirleri Anadolu'nun dört bir yanından birbirinden renkli yöresel kıyafetleri ekranlara taşıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN