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Anadolu'da kış hazırlığı başladı! Pekmez nasıl yapılıyor?

A Haber
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Giriş: 09.09.2023 15:59
Anadolu'da kış hazırlığı başladı. Kazanlarda pekmez kaynıyor. Şifa deposu besinin sofralara yolculuğu başladı. Detayları Malatya'da bulunan A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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