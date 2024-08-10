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Anadolu’da hasat telaşı! Özenler yetiştirilen ürünleri toplama vakti

Anadolu’da hasat telaşı! Özenler yetiştirilen ürünleri toplama vakti

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 16:04
Güzün özenle yetiştirilen meyve ve sebzelerin hasat ayındayız. Yurdun her yerinde üreticiler mahsulünü topluyor. İşte tüm detaylar…
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