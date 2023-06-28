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Anadolu’da bayramlaşma heyecanı! Kevir Köyü’nde bayramlaşma geleneği

A Haber
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Giriş: 28.06.2023 08:53
Anadolu'da Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. O noktalardan biri de Van'ın Kevir Köyü. Burada vatandaşlar geleneklerini sürdürerek bayramlaşıyor. Oradaki bayram atmosferini A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
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