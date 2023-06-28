Anadolu’da bayramlaşma heyecanı! Kevir Köyü’nde bayramlaşma geleneği

Anadolu'da Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. O noktalardan biri de Van'ın Kevir Köyü. Burada vatandaşlar geleneklerini sürdürerek bayramlaşıyor. Oradaki bayram atmosferini A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.

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