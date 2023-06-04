Anadolu Leoparı yeniden görüldü

Daha önceden nesli tükendiği sanılan Anadolu Leoparı bir kez daha görüntülendi. Fotokapan sayesinde görüntülenen leoparla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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