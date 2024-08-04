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Amasya’nın mimari kültürü mercek altında

Amasya’nın mimari kültürü mercek altında

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.08.2024 08:47
Doğal güzellikleriyle ünlü Amasya, Yeşilırmak kıyısındaki tarihi Yalıboyu evleriyle dikkat çekiyor. Peki bu yapıların özellikleri neler? Korumak için hangi önlemler alınıyor? Bu soruların ve daha fazlasının cevabı dosya haberimizde...
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Amasya’nın mimari kültürü mercek altında
Amasya’nın mimari kültürü mercek altında
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