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Amasra'da ziyaretçi yoğunluğu

Amasra'da ziyaretçi yoğunluğu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 14:42
Bartın'ın 6 bin 600 nüfusu bulunan Amasra ilçesi, 26-29 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 150 bin turisti ağırladı.
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