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Alt geçitte kontrolden çıktı karşı şeride geçti!

Alt geçitte kontrolden çıktı karşı şeride geçti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 01:16
Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Alt geçitte kontrolden çıktı karşı şeride geçti!
Alt geçitte kontrolden çıktı karşı şeride geçti!
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