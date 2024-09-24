Alt geçitte kontrolden çıktı karşı şeride geçti!

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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