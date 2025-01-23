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Alev kapanında 79 can kaybı! Yarım kalan hikayeler

Alev kapanında 79 can kaybı! Yarım kalan hikayeler

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.01.2025 09:55
O yardım çığlıkları ne kulaklarımızdan ne de gözlerimizin önünden gidecek. Alev kapanından kurtulmak için pencerelere bağladıkları çarşafları. 79 can. 79 hayat. 79 ayrı hikaye. Kimi mutlu etmek için getirmişti çocuğunu, kimi de keyifli vakit geçirmek için gitmişti o yolu. Ve alev kapanında onlarca hayat bir gecede yok oldu.
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Alev kapanında 79 can kaybı! Yarım kalan hikayeler
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