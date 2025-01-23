23 Ocak 2025, Perşembe
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Alev kapanında 79 can kaybı! Yarım kalan hikayeler
O yardım çığlıkları ne kulaklarımızdan ne de gözlerimizin önünden gidecek. Alev kapanından kurtulmak için pencerelere bağladıkları çarşafları. 79 can. 79 hayat. 79 ayrı hikaye. Kimi mutlu etmek için getirmişti çocuğunu, kimi de keyifli vakit geçirmek için gitmişti o yolu. Ve alev kapanında onlarca hayat bir gecede yok oldu.