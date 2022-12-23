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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Bakın kiminle aşk yaşamış

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Giriş: 23.12.2022 09:50
Aldatmak dizisinin Tolga'sı Caner Şahin izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Etkili oyunculuğuyla son dönemin yükselen yıldızlarından olan Şahin özel hayatıyla merak konusu oldu. Eski sevgilisinin kim olduğunu gören ise şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın Tolga'sı Caner Şahin'in eski aşkı...
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