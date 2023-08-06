06 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Alanya'daki sopalı kavgada 'ahlaksız teklif' iddiası

Alanya'daki sopalı kavgada 'ahlaksız teklif' iddiası

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.08.2023 18:01
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 gün önce gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada tur teknesi sahibi ve çalışanlarından oluşan grup gurbetçi tatilci C.A.'ya sopalarla saldırdı. Yumruklu- sopalı kavgaya ilişkin bugün açıklama yapan tekneciler, C.A.'nın misafirlerine sarkıntılık ederek, ahlaksız teklifte bulunduğunu iddia etti.
Alanya’daki sopalı kavgada ’ahlaksız teklif’ iddiası
Alanya'daki sopalı kavgada 'ahlaksız teklif' iddiası
Sağanak yağış yolları göle çevirdi
Sağanak yağış yolları göle çevirdi
Cezaevinden çıkıp, eski eşini öldürdü
Cezaevinden çıkıp, eski eşini öldürdü
İstanbul’a yağış geliyor
İstanbul'a yağış geliyor
Balıkesir’de orman yangını çıktı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Yılanlı Dağı’nda anız yangını çıktı
Yılanlı Dağı'nda anız yangını çıktı
Dünya Meteoroloji Örgütü’nden uyarı
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden uyarı
Denize açılan çift kayboldu
Denize açılan çift kayboldu
Diyarbakır’da 487 aranan şüpheliyi yakaladı
Diyarbakır'da 487 aranan şüpheliyi yakaladı
TOKİ örnek dairesi A Haber’de
TOKİ örnek dairesi A Haber'de
Hatay’da orman yangını çıktı
Hatay’da orman yangını çıktı
7,5 saatlik denizde kalma savaşı
7,5 saatlik denizde kalma savaşı
Daha Fazla Video Göster