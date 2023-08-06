Alanya’daki sopalı kavgada ’ahlaksız teklif’ iddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 gün önce gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada tur teknesi sahibi ve çalışanlarından oluşan grup gurbetçi tatilci C.A.'ya sopalarla saldırdı. Yumruklu- sopalı kavgaya ilişkin bugün açıklama yapan tekneciler, C.A.'nın misafirlerine sarkıntılık ederek, ahlaksız teklifte bulunduğunu iddia etti.