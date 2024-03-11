Aladağlar’a çıkan Türk rehberin acı sonu! Çığ altında kalan rehber öldü

Almanya'dan Niğde'ye giden 6 kişilik turist grubu dağ kayağı yapmak için rehber İsmet İnan ile birlikte Aladağlar'a çıktı. Ancak 49 yaşındaki İsmet İnan kayak sırasında meydana gelen çığın altında kalarak yaşamını yitirdi.

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