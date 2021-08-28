28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Alaçatı cinayetinde yeni gelişme! Olaydan sonra kamera kayıtlarını silmişler
İzmir Çeşme'de gece kulübü önünde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetmişti. Cinayet ile ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin silindiği tespit edildi. İşletme müdürü hakkında, "Suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan işlem başlatıldı.