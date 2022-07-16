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Aksaray’da feci kaza! Kamyonetle otomobil çarpıştı 1 ölü, 6 yaralı

DHA
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Giriş: 16.07.2022 11:21
Aksaray'da kamyonetle otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Aşır Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti.
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