Aksaray’da feci kaza! Kamyonetle otomobil çarpıştı 1 ölü, 6 yaralı

Aksaray'da kamyonetle otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Aşır Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti.