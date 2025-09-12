12 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Aksaray'da annesine kardeşine ve komşusuna kurşun yağdırdı
Aksaray’da annesine kardeşine ve komşusuna kurşun yağdırdı

Aksaray'da annesine kardeşine ve komşusuna kurşun yağdırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2025 05:49
Aksaray'da önce komşusuna sonra annesi ve kardeşine kurşun yağdıran şahıs ardından kendini vurdu. Olayda 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Aksaray’da annesine kardeşine ve komşusuna kurşun yağdırdı
Aksaray’da annesine kardeşine ve komşusuna kurşun yağdırdı
Aksaray'da annesine kardeşine ve komşusuna kurşun yağdırdı
Madde etkisindeki kadın polise bıçakla saldırdı
Madde etkisindeki kadın polise bıçakla saldırdı
Gümüşhane’de ambulans takla attı: 3 sağlık personeli yaralandı
Gümüşhane’de ambulans takla attı: 3 sağlık personeli yaralandı
Yarım saat ara ile aynı caddede bıçaklı kavga!
Yarım saat ara ile aynı caddede bıçaklı kavga!
Kırıkkale’de yasa dışı bahis operasyonu!
Kırıkkale’de yasa dışı bahis operasyonu!
Tuzla’da pazardan dönen çift kaza yaptı!
Tuzla’da pazardan dönen çift kaza yaptı!
Ağrı’da kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi
Ağrı’da kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi
Komşusunu vurdu, annesi ve kardeşini yaraladı!
Komşusunu vurdu, annesi ve kardeşini yaraladı!
5. kattaki iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti
5. kattaki iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti
MİT görevlisi süsüyle dolandırıcılık!
MİT görevlisi süsüyle dolandırıcılık!
Trakya’nın asırlık eğlencesi ‘Pavli Panayırı’ 115. kez başladı
Trakya'nın asırlık eğlencesi ‘Pavli Panayırı' 115. kez başladı
Ahşap ürünleri fabrikasında çıkan yangın kontrol altında
Ahşap ürünleri fabrikasında çıkan yangın kontrol altında
Daha Fazla Video Göster