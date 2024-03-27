27 Mart 2024, Çarşamba
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Akoluk Köyü'nün gönüllere taht kuran imamı
İmam Muhammed Doğaç, Adana'nın Felek ilçesine bağlı Akoluk Köyü'nde görev yapıyor. Doğaç'ın özel bireyler ve çocukları mutlu etmek için hayata geçirdiği projeler, herkes tarafından beğeniliyor. Hatta cami cemaatinden down sendromlu Emre ve Savaş'la olan videoları sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor.