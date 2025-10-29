Akollü şahıs ortalığı birbirine kattı: “Öldürün beni!” diye bağırdı

29 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2025 22:35
Aksaray’da alkollü bir şahıs, cadde üzerindeki araçlara saldırıp camları kırdı, kaportalara zarar verdi. Olay yerine gelen polislere de direnen şahıs, “Öldür beni, silahın yok mu?” diyerek bağırdı. Polis ekiplerince güçlükle gözaltına alınan şahıs, hem vatandaşlara hem de basın mensuplarına hakaret etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
