Akollü şahıs ortalığı birbirine kattı: “Öldürün beni!” diye bağırdı

Aksaray’da alkollü bir şahıs, cadde üzerindeki araçlara saldırıp camları kırdı, kaportalara zarar verdi. Olay yerine gelen polislere de direnen şahıs, “Öldür beni, silahın yok mu?” diyerek bağırdı. Polis ekiplerince güçlükle gözaltına alınan şahıs, hem vatandaşlara hem de basın mensuplarına hakaret etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

