AKM’de 2025-2026 sezonu başlıyor: İstanbul’un kültür takviminde kaçırılmayacak etkinlikler!

İstanbul’un kültür kalbi yeniden sanatla atıyor. Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 2025-2026 sanat sezonuna konserler, operalar, bale gösterileri ve uluslararası sergilerle dolu bir takvimle “merhaba” dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “AKM’yi kültür ve sanatın evrensel merkezi haline getireceğiz” sözleriyle duyurduğu yeni sezon, İstanbul’u bir kez daha sanatın başkenti yapmaya aday. Peki bu yıl AKM sahnelerinde izleyicileri neler bekliyor?