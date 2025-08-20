20 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Akıma kapılan usta 7 gün sonra hayatını kaybetti
Akıma kapılan usta 7 gün sonra hayatını kaybetti

Akıma kapılan usta 7 gün sonra hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2025 01:30
Edinilen bilgiye göre olay, 13 Ağustos saat 17.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi Harran Kapı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre elektrik arızası meydana gelen bir zincir market personeli, onarması için usta çağırdı. Zincir markete gelen usta Kadir Kayış elektrik direğine tırmandı. Direğin üst kısmına ulaşan usta, aniden akıma kapıldı. Yüksekten zemine çakılan usta, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan usta, 7 gün sonra hayatını kaybetti. Kayış cenazesi Eyyübiye ilçesine bağlı Külünçe kırsal Mahallesinde defnedildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akıma kapılan usta 7 gün sonra hayatını kaybetti
Antalya’da otomobil takla attı: 1 yaralı
Antalya’da otomobil takla attı: 1 yaralı
Ardahan’da ölüm uçuşu başladı!
Ardahan’da “ölüm uçuşu” başladı!
Eymir Gölü yakınlarında yangın korkuttu
Eymir Gölü yakınlarında yangın korkuttu
Akıma kapılan usta 7 gün sonra hayatını kaybetti
Akıma kapılan usta 7 gün sonra hayatını kaybetti
Apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Bozkırın nazar boncuğu ziyaretçi akınına uğradı
Bozkırın nazar boncuğu ziyaretçi akınına uğradı
Tarihi camide turistlerin uygunsuz giyim tartışması sürüyor
Tarihi camide turistlerin uygunsuz giyim tartışması sürüyor
Küçük çocuğun parmağındaki pulu itfaiye kurtardı
Küçük çocuğun parmağındaki pulu itfaiye kurtardı
Her bir imza İsrail’e bir bomba olacak
"Her bir imza İsrail'e bir bomba olacak"
Saman yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada
Saman yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada
MEB’den yeni adım: Zilsiz okul uygulaması!
MEB'den yeni adım: Zilsiz okul uygulaması!
Yolcu taşıyan araçlara kamera ve takip sistemi!
Yolcu taşıyan araçlara kamera ve takip sistemi!
Daha Fazla Video Göster