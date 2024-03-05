05 Mart 2024, Salı
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Akdeniz'de iki stratejik ülke: Türkiye ve İtalya
Akdeniz'in iki büyük ülkesi Türkiye ve İtalya'nın hem ticari hem de diplomatik alanda ilişkilerinde hızlı bir ilerleme yaşanıyor. İki ülke arasındaki üst düzey temaslarla güçlenen ilişkiler Avrupa'da ve de dünyada dikkat çekiyor. İtalya'nın Eski Dışişleri Bakanı Julio Terzi Di Santagata ve İtalyan Senatör Marko Skurria da Roma ve Ankara hattındaki gelişmelerle ilgili A Haber'e konuştu. İşte Dündar keşaplı'nın özel röportajı...