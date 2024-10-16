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Akaryakıt istasyonunda araç alev alev yandı!

Akaryakıt istasyonunda araç alev alev yandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 20:40
Kütahya’nın Gediz ilçesinde yakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobil aniden alev aldı. Yangında yaralanma yaşanmazken facianın eşiğinden dönüldü.
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