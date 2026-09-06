Malatya'nın kadim ve yemyeşil ilçesi Yeşilyurt

Malatya'nın kadim ilçesi Çırmıktı, bugünkü adıyla Yeşilyurt; tekstil geleneği, Dalbastı kirazı, serin havası ve yöresel lezzetleriyle dikkat çekiyor. 800 yıllık dokuma araçlarından tarihi kumaşçı dükkânı canlandırmasına, meşhur Yeşilyurt tavasından Kaptaj suyuna kadar ilçenin kültürel mirası A Haber'in "Modern Şehirler" programında ekrana geldi. A Haber muhabiri Mehmet Türel ve kameraman Turgut Yaman, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini görüntüleyerek detayları aktardı.