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Malatya'nın kadim ve yemyeşil ilçesi Yeşilyurt
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Malatya'nın kadim ve yemyeşil ilçesi Yeşilyurt

Malatya'nın kadim ilçesi Çırmıktı, bugünkü adıyla Yeşilyurt; tekstil geleneği, Dalbastı kirazı, serin havası ve yöresel lezzetleriyle dikkat çekiyor. 800 yıllık dokuma araçlarından tarihi kumaşçı dükkânı canlandırmasına, meşhur Yeşilyurt tavasından Kaptaj suyuna kadar ilçenin kültürel mirası A Haber'in "Modern Şehirler" programında ekrana geldi. A Haber muhabiri Mehmet Türel ve kameraman Turgut Yaman, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini görüntüleyerek detayları aktardı.

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