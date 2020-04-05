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05.04.2020

AK Parti İstanbul'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlara vefa telefonu | Video

AK Parti İstanbul Teşkilatı, Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara vefa telefonu ile ulaşıyor. İl Başkanı Bayram Şenocak’ın da bizzat katıldığı çalışma ile vatandaşlara Başkan Erdoğan'ın selamlarını iletti. Öte taraftan da yine AK Parti İstanbul Teşkilatı, vatandaşların de talep ettikleri ihtiyaçları da evlerine kadar ulaştırılıyor.

AK Parti İstanbul İl ve İlçe Teşkilatları, Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşları aramaya devam ediyor. İstanbul genelinde 39 ilçe teşkilatı, ilçelerinde ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlara tek tek ulaşıyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın da bizzat katıldığı çalışma ile hem Başkan Erdoğan'ın selamları iletiliyor hem de talep ettikleri ihtiyaçlar evlerine kadar ulaştırılıyor.

Vatandaşlara , her türlü ihtiyacı için arayabileceği ilgili tüm numaralar paylaşılıyor. Telefon ile bildirilen ihtiyaçlar saha ekibine iletiliyor.

İkamet adresine en yakın ekip, gerekli ihtiyaçları temin edip vatandaşlarımızın kapısına kadar ulaştırıyor.

AK Parti, vatandaşların hayır duasını alıp kendilerine de sağlık, sıhhat temennileri yaylaşıyor.

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