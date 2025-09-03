Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Ülkemize özgü bir model çalışıyoruz. İlk aşamada biz 13 yaş altı demiştik. Sonra 13-16 yaşta burada bir kademe uygulayalım dedik ama bakanlık olarak bizim önerimiz 16 yaş altı olması yönünde. Genel literatür de bu şekilde." dedi.

