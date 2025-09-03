Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması

03 Eylül 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 03.09.2025 10:05
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Ülkemize özgü bir model çalışıyoruz. İlk aşamada biz 13 yaş altı demiştik. Sonra 13-16 yaşta burada bir kademe uygulayalım dedik ama bakanlık olarak bizim önerimiz 16 yaş altı olması yönünde. Genel literatür de bu şekilde." dedi.
