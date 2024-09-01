01 Eylül 2024, Pazar
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Aile üyelerine çapraz sorgu! Narin'in amcası Salim Güran ve anne Yüksel Güran gözaltında | DNA örnekleri eşleşti
Türkiye günlerdir Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı ararken, henüz küçük kızdan bir haber alınamadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in ağabeyi Enes Güran serbest bırakılırken amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Amcanın aracından alınan DNA örnekleri, Narin'in kıyafetleri ve battaniyesinden alınan örneklerle eşleşti. Diğer yandan "Narin'in bulunmasını kim istemiyor?" isimli bir köşe yazısı kalema alan Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok konuya ilişkin önemli noktalara değindi. İşte detaylar...