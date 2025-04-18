Ahmet’i savunan gence saldırdılar! Bunun adı organize kötülük

Mattia Ahmet Minguzzı'nin katillerine arka çıkanlar dışarıda ve sanki organize bir operasyon söz konusu. Bazıları yakalanıyor ama kötülüğün sonu gelmiyor ne yazık ki. Son olarak 16 yaşındaki bir genç hayattan koparılan Minguzzı'yi savunan bir mesaj yayınlayınca saldırıya uğradı. 7 kişi tutuklandı ancak onların cezaevine gönderilmesine tepki gösterenler yine çirkin ve cüretkar paylaşımlarla sosyal medyada boy göstermeye başladı. Şiddet mağduru gencin babası ise bakın neler anlattı?

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