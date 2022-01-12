12 Ocak 2022, Çarşamba
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Ahmet Kural'a hapis cezası! Sıla ve Ahmet Kural davasında karar kesinleşti! Ahmet Kural kaç yıl hapis cezası aldı?
Eski sevgilisi Sıla'yı darbettiği iddiasıyla yargılanan Ahmet Kural hakkında karar çıktı. Sanık Kural hakkında, Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından verilen 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası kesinleşti.