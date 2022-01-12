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Ahmet Kural'a hapis cezası! Sıla ve Ahmet Kural davasında karar kesinleşti! Ahmet Kural kaç yıl hapis cezası aldı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2022 11:14
Eski sevgilisi Sıla'yı darbettiği iddiasıyla yargılanan Ahmet Kural hakkında karar çıktı. Sanık Kural hakkında, Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından verilen 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası kesinleşti.
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Ahmet Kural’a hapis cezası! Sıla ve Ahmet Kural davasında karar kesinleşti! Ahmet Kural kaç yıl hapis cezası aldı?
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