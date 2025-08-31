Ahır Dağı’na dünyanın en büyük Türk Bayrağı işlendi

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, Ahır Dağı’na işlediği 40 dönümlük dev Türk bayrağıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı taçlandırdı. Türk Hava Kuvvetleri Savaşan Şahinler filosuna ait uçaklar, bayrağı selamlayarak gösteri uçuşları yaptı. Şehit ve gazi ailelerinin de katkılarıyla tamamlanan proje, kentin bağımsızlık ruhunu simgeleyen tarihi bir değer olarak öne çıktı. Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, bayrağın Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Mücadelesi’ndeki kahramanlık geçmişinden ilhamla hazırlandığını vurguladı ve projenin tüm hemşehriler tarafından sahiplenildiğini belirtti. Gösteri uçuşları ve etkinlikler vatandaşlar tarafından coşkuyla izlendi.

