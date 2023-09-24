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Ağzında cesetle sokaklarda dolaştı! Katil timsah alarmı

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Giriş: 24.09.2023 09:55
ABD'nin Florida eyaletinde bir su kanalında ağzında ceset olduğu görülen 4 metre uzunluğundaki timsaha ötenazi uygulandı. Henüz kimliği bilinmeyen şahsın timsah saldırısı sonucu ölüp ölmediği henüz bilinmezken, ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.
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