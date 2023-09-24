Ağzında cesetle sokaklarda dolaştı! Katil timsah alarmı

ABD'nin Florida eyaletinde bir su kanalında ağzında ceset olduğu görülen 4 metre uzunluğundaki timsaha ötenazi uygulandı. Henüz kimliği bilinmeyen şahsın timsah saldırısı sonucu ölüp ölmediği henüz bilinmezken, ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.