Ağrı’da kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Patnos ilçesinde bulunan sanayi kavşağında iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

