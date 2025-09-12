12 Eylül 2025, Cuma

Ağrı’da kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi

Giriş: 12.09.2025 00:52
Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Patnos ilçesinde bulunan sanayi kavşağında iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
