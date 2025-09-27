Ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi

İzmir’in Konak ilçesinde cadde üzerindeki bir ağaç, henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda bir araçta maddi hasar meydana gelirken, cadde bir süre trafiğe kapandı.

