Ağaç kovuğundan kilo kilo bal çıktı

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Karasalkım Köyü’nde vatandaşlar doğanın sunduğu organik balı kendi imkanlarıyla elde etti. Köyde yaşayan 2 kişi, bal arılarının izini sürerek ormanlık alandaki bir ağacın kovuğunda doğal bal bulunduğunu fark etti. Bal avcıları, uzun uğraşlar sonucu ağacın içindeki petekelere ulaşırken, arılar ise telef olmaması için ana arıyla birlikte kovana alındı. Yaklaşık 5 kilogram çıkartılan balın, kilo fiyatının ortalama 3-4 bin lira olduğu bildirildi.

