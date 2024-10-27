27 Ekim 2024, Pazar
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Afyonkarahisarlı umreciler Nur Dağı'na çıktı
Afyonkarahisar'dan umreye giden ve aralarında 16 yaşındaki gençlerle 76 yaşındaki ihtiyarların bulunduğu kafile Peygamberimiz H.Z. Muhammed'e (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ilk vahyin geldiği Nur dağına çıkıp dua ettiler.