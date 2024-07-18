Afrika sıcakları geldi! Uzmanların uyarısı var

Afrika sıcakları herkesi yaktı, kavurdu adeta. İnsanlar çareyi deniz kenarlarında piknik yaparak ya da denize girerek buluyor. Bu artan sıcaklıklar önümüzdeki haftaya kadar devam edecek. Fakat uzmanların sağlık açısından da bir takım uyarıları var.

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