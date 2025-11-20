20 Kasım 2025, Perşembe

AFAD’ın siren testi sırasında çocuklar esas duruşa geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2025 22:15
Mersin Valiliği, AFAD’ın İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) projesi çerçevesinde bugün yüksek sesli siren ve anons testlerinin yapılacağını, vatandaşların paniğe kapılmamasını duyurdu. Daha sonra ikindi saatlerinde test için kent genelinde siren sesleri yükseldi. Yüksek sesli siren sırasında sokakta oyun oynayan iki çocuğun bir anda esas duruşa geçmesi dikkat çekti. Aniden saygı duruşuna geçen çocukların bu davranışı, o sırada bölgede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öteyandan siren ve anons testlerinin zaman zaman yapılacağı öğrenildi.
