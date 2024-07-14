14 Temmuz 2024, Pazar
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Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar etkili oldu
Adana'da öğleden sonra başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde hortum çıktı. Gürselpaşa Semt Pazarına gelen vatandaşlar ve pazarcılar çıkan hortumdan dolayı zor anlar yaşadı. Özellikle Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl, Belediyevleri ve Huzurevleri Mahallelerinde yağış ve rüzgar etkili oldu.