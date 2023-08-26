Adana'da navigasyon facia getirdi! 4 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu kullanılmayan yola giren ve karşılarına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç, uçurumdan düştü. Kazada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.