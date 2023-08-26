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Adana'da navigasyon facia getirdi! 4 kişi öldü 3 kişi yaralandı

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Giriş: 26.08.2023 15:22
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu kullanılmayan yola giren ve karşılarına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç, uçurumdan düştü. Kazada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
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