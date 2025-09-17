Adana’da kumarhane baskını: 49 şahıs yakalandı

Adana'da polis ekipleri bir binada güçlendirilmiş çift çelik kapı ile girilen kumarhaneye baskın yaptı. Kapısı koçbaşı ile kırılarak girilen kumarhanede 2'si kadın 49 şahsı suç üstü yakalanırken, 453 bin 103 lira idari para cezası uygulandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN