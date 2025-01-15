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Adana’da kahvaltı sofrasında vahşet! İki kadın bir erkek bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da kahvaltı sofrasında vahşet! İki kadın bir erkek bıçaklanarak öldürüldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.01.2025 11:38
Adana'da karı-koca boğazı kesilerek, kız kardeş ise kalbinden bıçaklanarak evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 3 kişinin cenazesi ise ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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Adana’da kahvaltı sofrasında vahşet! İki kadın bir erkek bıçaklanarak öldürüldü
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