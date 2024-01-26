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Adana'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD deprem detaylarını açıkladı...

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 01:19
Son dakika... AFAD'ın verilerine göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 01.01'de yerin 12. 56 kilometre altında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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