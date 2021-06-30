Adana'da aynı evi almak isteyen aileler arasında kan aktı! Tüyler ürperten itiraf

Adana’da 23 Haziran günü saat 18.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’nde 56 yaşındaki Mustafa Ok'u tabancayla vurarak öldüren 16 yaşındaki İ.T. ile onu azmettirdiği öne sürülen 42 yaşındaki amcası İsmail T. yakalandı. Adana'da iki ailenin mahalledeki aynı evi satın almak istemesi üzerine işlendiği öğrenildi.