30 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adana'da aynı evi almak isteyen aileler arasında kan aktı! Tüyler ürperten itiraf

Adana'da aynı evi almak isteyen aileler arasında kan aktı! Tüyler ürperten itiraf

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.06.2021 12:20
Adana’da 23 Haziran günü saat 18.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’nde 56 yaşındaki Mustafa Ok'u tabancayla vurarak öldüren 16 yaşındaki İ.T. ile onu azmettirdiği öne sürülen 42 yaşındaki amcası İsmail T.  yakalandı. Adana'da iki ailenin mahalledeki aynı evi satın almak istemesi üzerine işlendiği öğrenildi.
Köpekten kaçarken kamyon çarptı
Köpekten kaçarken kamyon çarptı
Kışlada istinat duvarı çöktü
Kışlada istinat duvarı çöktü
Tüyler ürperten itiraf! Kanınız çekilecek
Tüyler ürperten itiraf! Kanınız çekilecek
Pamukkale'deki Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü!
Pamukkale'deki Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü!
Kadıköy'de cip durağa daldı! O anlar kamerada
Kadıköy'de cip durağa daldı! O anlar kamerada
Aydın'da kamyon şoförünün feci ölümü!
Aydın'da kamyon şoförünün feci ölümü!
Görünce çıldırdı! Havuz başında şok
Görünce çıldırdı! Havuz başında şok
Sağlıkçılar dağ tepe demeden halkın hizmetine koşuyor
Sağlıkçılar dağ tepe demeden halkın hizmetine koşuyor
Taban puanları düşecek mi?
Taban puanları düşecek mi?
İstanbul'da şoke eden olay! “Üzerimde silah var” diyerek 3 kadının olduğu eve girdi
İstanbul'da şoke eden olay! “Üzerimde silah var” diyerek 3 kadının olduğu eve girdi
2 bin yıllık tarihe bu yapılır mı?
2 bin yıllık tarihe bu yapılır mı?
Anahtar kapıda takılıydı! Şoke eden görüntü
Anahtar kapıda takılıydı! Şoke eden görüntü
Daha Fazla Video Göster