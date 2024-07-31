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Adana’da 22 torbacı tutuklandı

Adana’da 22 torbacı tutuklandı

İHA
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Giriş: 31.07.2024 10:57
Güncelleme:31.07.2024 10:58
Adana’da narkotik polisleri bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken yakalanan 22 kişi de tutuklandı.
Adana’da 22 torbacı tutuklandı
Adana’da 22 torbacı tutuklandı
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