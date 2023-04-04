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Adana merkezli 10 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İHA
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Giriş: 04.04.2023 10:20
Adana merkezli 10 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 136 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adana merkezli 10 ilde operasyon!
Adana merkezli 10 ilde operasyon!
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