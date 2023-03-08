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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’dan bebek müjdesi! 5. kez baba oluyor! İşte bebeğin cinsiyeti...

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Giriş: 08.03.2023 10:07
Güncelleme:08.03.2023 10:13
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile ayrılığının ardından eski eşine benzerliğiyle dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Uzun süredir birlikte olan çiftten sürpriz haber geldi. 4 kızı bulunan 53 yaşındaki Ilıcalı'nın 5'nci kez baba olmaya hazırlandığı ortaya çıktı
5. kez baba oluyor
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