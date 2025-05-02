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Acı biber yarışında 3 dakikada 398 gram acı biber yedi

Acı biber yarışında 3 dakikada 398 gram acı biber yedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 22:48
Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali, geleneksel acı biber yeme yarışmasıyla renkli görüntülere sahne oldu. Celal Derin adlı yarışmacı, 3 dakikada 398 gram acı biber yiyerek rakiplerini geride bırakırken, katılımcılar domates, ayran ve suyla acının etkisini hafifletmeye çalıştı.
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Acı biber yarışında 3 dakikada 398 gram acı biber yedi
Acı biber yarışında 3 dakikada 398 gram acı biber yedi
Acı biber yarışında 3 dakikada 398 gram acı biber yedi
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