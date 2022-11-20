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Abdurrahim Albayrak 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 20.11.2022 17:18
Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Bostancı'nın Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.
Abdurrahim Albayrak 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti
Abdurrahim Albayrak 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti
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