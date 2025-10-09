Abdülhamid Han’ın mirası restore edilmeyi bekliyor

09 Ekim 2025, Perşembe

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Sultan II. Abdülhamid Han tarafından 1890 yılında inşa ettirilen tarihi postane binası, 10 yıl önce çıkan yangının ardından kaderine terk edildi. Kültür varlığı olarak tescillenen yapı, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor. İlçe sakinleri, Osmanlı mirasının yeniden ayağa kaldırılmasını isterken, binanın çevresinde güvenlik sorunu yaşandığını belirtiyor. Tarihi postanenin aslına uygun şekilde restore edilmesiyle Muratlı’nın kültürel değerine önemli katkı sağlanması bekleniyor.
